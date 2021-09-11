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Kazaya müdahale eden görevliye otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

GEBZE (Kocaeli), (DHA) |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 21:41 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 21:41

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarparak kaza yapan bir otomobile müdahale eden otoyol görevlisine başka bir otomobil çarptı. Kazada biri otoyol görevlisi iki kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolunda meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan E.S. yönetimindeki 46 BM 790 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücü E.S. ile eşi Z.S.yi sıkıştığı otomobilden kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan M.A.'nın kullandığı 34 DCZ 458 otomobil, önce olay yerinde yaşanan kaza nedeniyle uyarı levhaları koyan otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç'a, ardından da bariyerlere çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç ve Z.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan M.A. ve E.S. ise hastanede tedaviye alındı. 
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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