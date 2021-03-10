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Kazanın ardından ilk kez sokaklara çıktı! 'Gerçekten aptalcaydı'
Önce Hollywood'un çocuk yıldızlarından biri sonra da sinemanın en güzel kadınlarından biri olarak hafızalara yer eden Brooke Shields; evinde geçirdiği kaza sonucunda sağ bacağının uyluk kemiğini kırdıktan sonra ilk kez New York sokaklarında görüntülendi.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE YÜRÜDÜ
55 yaşındaki iki çocuk annesi, Shields, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Sokakta iki koltuk değneğiyle yürüyen güzel oyuncu, kendisini görüntüleyen ve sorular yönelten basın mensuplarına gülümseyerek yanıt verdi.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE YÜRÜDÜ
55 yaşındaki iki çocuk annesi, Shields, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Sokakta iki koltuk değneğiyle yürüyen güzel oyuncu, kendisini görüntüleyen ve sorular yönelten basın mensuplarına gülümseyerek yanıt verdi.