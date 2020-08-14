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Kazakistan uçuşları ne zaman açılacak? Kazakistan Türkiye uçuşları ile ilgili detaylar

14 Ağustos 2020 Cuma - 14:18 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 14:18

Corona virüs vakaları nedeniyle 4 Temmuz'da askıya alınan Kazakistan uçuşlarına ilişkin Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı. Peki, Kazakistan uçuşları ne zaman açılacak? İşte Kazakistan uçuşları başlayacağı tarih...


Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kazakistan uşuşları ile ilgili açıklama yaptı. Corona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını, 13 Ağustos itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların yapıldığını belirtti. Pek çok kişi de Kazakistan uçuşlarını merak ediyor. Peki, Kazakistan uçuşları ne zaman açılacak? Kazakistan uçuşları ne zaman başlıyor? İşte  Kazakistan uçuşları ile ilgili son gelişmeler...
 
 
Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları, Bilim Kurulu ile yoğun iş birliği gerçekleştirdiklerini, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulduğunu ve uyguladıkları tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunu bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, yoğun diplomasi trafiği sonrasında 13 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye'nin normalleşme programı çerçevesinde belirli kısıtlamalara tabi ülkeler dâhil, tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş trafiğini sürdürdüklerini belirtti. 
 
KAZAKİSTAN UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 
 
Bakan Karaismailoğlu, 20 Haziranda başlatılan, ancak coronavirüs vakaları nedeniyle 4 Temmuz'da askıya alınan Kazakistan uçuşlarına ilişkin olarak da, "İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonrasında mutabakata vardık. Bugün transit uçuşlarımızı başlatıyoruz. 1 Eylül 2020 tarihinde de tamamı ile iki ülke arasındaki uçuşları başlatma kararı aldık" ifadelerini kullandı.
 
Ülkeler ile yapılan uçuş planlamalarında önemli olanın uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, dünya ülkelerinin etkilendiği salgında Türkiye'nin süreci yönetmekteki başarısının dikkatle takip edildiğini belirtti. Karaismailoğlu, havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' uygulamasını başlatan, bu çalışma ile örnek teşkil eden Türkiye'nin tüm ulaşım modlarında salgına karşı aldığı tedbirler ile göz doldurduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, tedbiri elden bırakmadan sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşmeyle sürdürüldüğünü de bildirirken, tüm vatandaşlara da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.
 

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