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Kazakistan Latin alfabesine geçti mi? Kazakistan yeni alfabesi

29 Ocak 2021 Cuma - 12:34 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 12:34

Kazakistan neden Latin alfabesine geçti? Kiril alfabesi kullanan Kazakistan, 31 harften oluşan yeni Latin alfabesini tanıttı. Kazakistan’da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 2017 yılında ülke çapında kullanılan Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme hamlesinin ardından ülkenin yeni Latin Alfabesi, Başbakan Askar Mamin’in başkanlık ettiği Ulusal Komisyon toplantısında tanıtıldı. İşte yeni Kazak alfabesi detaylar…


Kiril alfabesi kullanan Kazakistan, onun yerine kullanacağı 31 harften oluşan yeni Latin alfabesini tanıttı. Kazakistan, 2017’den bu yana devam eden Latin Alfabesi çalışmalarında önemli bir adım atmıştı. Bugün gerçekleşen yeni alfabeye ilişkin Ulusal Komisyon toplantısında Kazakistanlı uzmanlar tarafından hazırlanan yeni Latin Alfabesi tanıtıldı. 

YENİ KAZAK LATİN ALFABESİ 2025’E KADAR TAMAMLANACAK

42 harften oluşan ve yaklaşık 80 yıldır kullanılan Kazakça Kiril alfabesini bırakan ülke Latin alfabesine geçişle birlikte 31 harf kullanacak.

Ülke ambleminden ders kitaplarına yeni alfabeyi her alanda uygulamaya geçiren Kazakistan’da, tüm resmi sürecin 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor. 

Kazakistan’da 1929-1940 yılları arasında Latin alfabesi kullanılmış daha sonra ise yeniden Kiril alfabesine dönülmüştü.

 

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