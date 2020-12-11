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Kazakistan'dan Türkiye'ye flaş çağrı: Bizi üs olarak kullanın!

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 16:47 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 16:47

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye'nin doğu ve Asya'ya açılma politikasına dikkati çekerek, "Kazakistan her türlü sanayi üretimi için ucuz ham maddenin kaynağıdır. Bunların hepsini fırsata çevirerek güçlü Türkiye sanayisinin bir altyapısı haline getirebiliriz. Kazakistan'ı Türk sanayicilerinin bir üssü olarak seçin." dedi.


Saparbekuly, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 29. yıl dönümü  dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan ve Türkiye'nin yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde karşılıklı iş birliğini sürdürdüğünü  söyledi.
 
Kazakistan ve Türkiye'nin kardeş ve stratejik anlamda dost ülke  olduğunu vurgulayan Saparbekuly, bu kelimelerin lafta kalmaması için somut  adımlar atılması gerektiğini bildirdi.
 
Saparbekuly, her türlü iş birliğinin lokomotifinin ekonomi olmasının  önemine değinerek, "Türkiye ile her alanda iş birliği yapabiliriz. Türkiye'nin  çok güçlü bir potansiyeli var, Kazakistan'ın da böyle potansiyeli var. Özellikle  bilişim teknolojileri (IT) anlamındaki iş birliğimizi geliştirmemiz gerekir."  diye konuştu.
 
Dünyada batı eksenli dış ve ekonomik politikanın değiştiğine işaret  eden  Saparbekuly, ticaretin yüzde 50'sinin doğu ülkelerinde yapıldığını ve  Avrupa'da artık en büyük ticaret ortaklarından birinin doğu olduğunu ifade etti.
 
Bu anlamda Türkiye'nin Doğu ve Asya'ya açılma politikasına dikkati  çeken Saparbekuly, şu değerlendirmede bulundu:
"Gelin bunu ekonomik ve sanayi anlamında Kazakistan'da, Orta Asya'da  yapalım. Kazakistan her türlü sanayi üretimi için ucuz ham maddenin kaynağıdır.  Kazakistan dünyada petrol rezervlerinde 9'uncu, altında ikinci, uranyumda  birinci, kromda üçüncüdür. Bunların hepsini fırsata çevirerek güçlü Türkiye  sanayisinin bir altyapısı haline getirebiliriz. Kazakistan-Orta Asya üzerinden  1,5 milyarlık Çin pazarına çıkabiliriz. Bunu Kazakistan ve Türkiye arasındaki  kardeşlik güveni temelinde sağlayabiliriz. Kazakistan'ı Türk sanayicilerinin bir  üssü olarak seçin."
 
Saparbekuly, 7 Türk şirketinin Astana Uluslararası Finans Merkezine  kayıt yaptırdığı bilgisini verdi.
 
Konteyner taşımacılığında ortak şirket önerisi
Kazakistan'ın konteyner taşımacılığını 30 kat artırmaya hazır olduğunu  belirten Saparbekuly, bunun bir çalışmasının yapılması ve daha cazip rekabet  edebilecek bir koridor oluşturulması için Türk şirketlerini ülkesine davet etti.
 
Saparbekuly, demir yolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlara da  değinerek, "Kazakistan, Rusya ve Belarus ile koridor geliştirirken bir ortak  şirket kuruldu. Geçen trenin sorumlusu bu şirket oldu. Geliri de herkes payına  göre alıyor. Şimdi de Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Türkiye'nin dahil  olduğu bir ortak şirket kurulması gerekli. Buraya bir konteyner gelince  Kazakistan'ın 'Konteyner nerede?' diye aranmaması lazım. Bu şekilde daha hızlı  çalışabiliriz."
 
Organik tarımda Türk stratejisi
Kazakistan'da Türkiye tarafından yapılan yatırımların başında salgın  döneminde Almatı Havalimanı'nın TAV tarafından satılması, Türkistan  Havalimanı'nın PPP modeliyle Türk şirketi tarafından yapılmasının geldiğini  anlatan Saparbekuly, aynı Türk şirketinin Kazakistan'da şu anda 4 şehir hastanesi  yaptığını dile getirdi.
 
Saparbekuly, bunun dışında davlumbaz ve ocak üretiminin de Kayserili  bir şirket tarafından Kazakistan'da başladığını ifade ederek, önlerinde daha  büyük somut projeler bulunduğunu ama pandemi nedeniyle işlerin biraz aksadığını  söyledi.
 
Organik tarım alanında Türkiye ile güzel bir çalışma başlattıklarını  aktaran Saparbekuly, bu alanda faaliyet gösteren Türk firmalarını Kazakistan'a  davet ettiklerini ve organik tarım stratejisini onlarla birlikte yapıp, kendi  çiftçileriyle  iş birliği sağlayarak organik buğday ve bakliyat üretimine  başlayacaklarını bildirdi.
 
Saparbekuly, Kazakistan'da toplamda 15 şehir hastanesi yapılacağını ve  bu yılın ilk 6 ayında konut ve inşaat sektörünün yüzde 6 büyüdüğünü belirterek  şöyle konuştu:
"Önümüzdeki 3 yılda ulaştırma ve lojistik alanında toplamda 10 milyar  dolarlık yatırım yapılacak. Kazakistan'da her konuda başarılı Türk şirketi var.  Türkiye, 2 bin 500 firma ile Kazakistan'da en çok faaliyet gösteren ikinci ülke  oldu. Yatırımlar için pek çok fonumuz var. Mesela Basit Sanayi Ürünleri Üretim  Fonu oluşturduk. Burada 7-8 proje var bunların 3 tanesi Türk şirketleriyle  yapılıyor. Kazakistan'ın uluslararası yatırımların gelmesi açısından bir sorunu  yok. Kazakistan'ın en büyük ihracat kalemi enerji alanında. Biz istiyoruz ki  Kazakistan daha çok sanayi ürünü ihraç etsin ve uluslararası yatırımcılar  gelsin."
 
Türkiye ile askeri iş birliği
Saparbekuly, Türkiye ile askeri alanda iş birliğinin 1992'den bu yana  sürdüğüne dikkati çekerek, askeri üretim ve teknoloji alanındaki ticaretin devam  ettiğini söyledi.
 
ASELSAN'ın Kazakistan'da faaliyet gösterdiğine işaret eden  Saparbekuly, "Türkiye, Kazakistan'a hem teknolojik hem fiyat açısından cazip  teklifler verebiliyor. Bunu sadece satmakla değil, Kazakistan'da üretim ayağında  da bunu sağlayabileceğini ifade ediyor. Bu herkesin iş birliği yapmak istediği  bir yöntem. Kazakistan'ın insansız hava aracı (İHA) olsun SİHA olsun bu konuda  eğer gerçekten başka ülkelerin ürettiğine göre daha cazip fiyat, teknoloji ve  üretim imkanı verirse neden yapmayalım? Heyetler bu konuda karşılıklı gidip  geliyor." ifadelerini kullandı.
 
Kovid-19 aşısı şubatta hazır
Kazakistan'ın Rusya ile Sputnik aşısıyla ilgili anlaşma yaptığı  bilgisini veren Saparbekuly, kendi aşılarının test sürecinin devam ettiğini dile  getirdi.
 
Bugün Kazakistan'ın kendi ürettiği aşının 3 bin kişi üzerinde üçüncü  aşama testinin başladığını aktaran Saparbekuly "Büyük ihtimalle bu 3'üncü faz  bittikten sonra eğer başarılı olursa şubatta kendi aşımızı üretmeye başlayacağız.  Kazakistan'da büyük bir aşı fabrikasının yapılmasıyla ilgili yatırım yapıldı. Ay  sonunda bu fabrika faaliyete geçecek. Bununla ilgili Türk Keneşi çerçevesinde  Türkiye ile bir iş birliği başlatıldı." dedi.
 
Kazakistan Parlamento Seçimleri
Saparbekuly, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev döneminde  ilk kez gerçekleştirilecek Kazakistan parlamento seçimlerinin 10 Ocak'ta  yapılacağını vurgulayarak, seçime girecek partilere hem devlet hem özel sektör  medyasında eşit haklar verilmesi açısından çalışmaların tamamlandığı, ayrıca  Türkiye ve çeşitli ülkelerden de uluslararası gözlemcilerin seçimi takip  edeceğini bildirdi.
 

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