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Kazakistan'da bulunan FETÖ davası firari sanığı Türkiye'ye teslim edildi

İHA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 21:20 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 21:20

Kazakistan’da olduğu belirlenen Donanma Komutanlığı FETÖ davasının firari sanığı ‘mahrem abi’ Zabit Kişi adlı şahıs Türkiye’ye teslim edildi.


 
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Donanma Komutanlığı FETÖ davası kapsamında iadesi talep edilen Zabit Kişi adlı örgütün üst düzey mahrem abisi olduğu iddia edilen şahıs Kazakistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Zabit Kişi’nin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde bulunduğu kaydedildi. Zabit Kişi’nin örgüt içerisinde ‘Aydın’ kod adını kullanan ‘mahrem abi’ konumunda olduğu iddia edildi. Ayrıca şahsın ByLock kullandığı da öne sürüldü.
 

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