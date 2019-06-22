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Kazak milyarderin mega yatı Bodrum'da

22 Haziran 2019 Cumartesi - 17:25 | Son Güncelleme : 22 06 2019 - 17:25

Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait milyon dolarlık "Idynasty" isimli mega yat, Bodrum açıklarına demirledi


Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen "Idynasty"  isimli mega yat, tatilcilerin ilgi odağı oldu. 
 
Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 100  metre uzunluğundaki 200 milyon dolarlık mega yat, Yalıkavak sahili açıklarına  demirledi.
 
Göcek Körfezi'ni dolaştıktan sonra Yalıkavak'a geldiği belirtilen yat,  büyüklüğüyle dikkati çekti. İçerisinde 30'a yakın kabin bulunan yattaki  misafirler, tekneyle marinaya gitti. Mega yatın arka kısmına seyyar yüzme ve su sporları parkı kurulduğu  gözlendi.
 
Yalıkavak sahilinde güneşlenenler mega yatı fotoğrafladı. Yat içerisinde Kazak milyarderin olup olmadığı konusunda bilgi  verilmedi.

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