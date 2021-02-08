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Kazada ölen Vurmaz çifti ile 8 yaşındaki oğulları yan yana toprağa verildi

DHA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 16:32 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 16:32

Manisa'da, otomobilin iş makinesine çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Mustafa Vurmaz (63) ve eşi Sibel Vurmaz (47) ile 8 yaşındaki oğulları Ege Tuna Vurmaz, Denizli'de toprağa verildi.


Kaza, geçen 5 Şubat Cuma akşamı, Alaşehir-Salihli kara yolunun Örnekköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
 
Mustafa Vurmaz (63) idaresindeki 07 BFJ 89 plakalı otomobil, aynı yönde giden M.K'nin (26) kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Kazada Mustafa Vurmaz, eşi Sibel Vurmaz ile oğulları Ege Tuna Vurmaz (8) yaşamını yitirdi. Çiftin yaralanan kızları Ezgi Tuana Vurmaz (12) ise hastanede tedaviye alındı.
 
Mustafa-Sibel Vurmaz çifti ile 8 yaşındaki oğulları Ege Tuna'nın cenazeleri, dün Salihli Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alınarak, Denizli'ye getirildi.
 
Vurmaz çifti ile oğulları, bu sabah Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi.
 

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