Kazada oğlunu kaybetti! Bir darbe de avukatından yedi

12 Aralık 2014'te Kahramanmaraş -Gaziantep kara yolunda Mevlüt Kaya yönetimindeki otomobille Y.Y. yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu Yiğit Efecan Kaya hayatını kaybetti. Kazada sürücü Kaya ile yanındaki eşi Gülcan (39) ile kızı Eylül Kaya ise yaralandı. Ağır yaralanan Gülcan Kaya, hastanede 6 ay tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Kaya ailesi, Kahramanmaraş Barosu'na kayıtlı Avukat Sedat G.'ye vekalet vererek kaza ile ilgili sigorta şirketine dava açtı.

İddiaya göre, Avukat Sedat G. davanın takipçisi olduğunu belirterek Kaya çiftine duruşmalara katılmalarına gerek olmadığını söyledi. Ancak bu yıl başında aileye sigorta şirketi tarafından avukatlık ücretin ödenmediği için icra gönderildi. Bunun üzerine aile, davalı sigorta şirketiyle görüştüğünde 270 bin 407 lira karşılığında anlaştıklarını, parayı 5 Eylül 2016 tarihinde ödediklerini ve avukatın da davadan feragat ettiğini belirtti. Sigorta şirketinden ödemenin yapıldığını gösteren dekontu da alan Gülcan Kaya, Avukat Sedat G. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ZİMMET SUÇUNDAN FEZLEKE DÜZENLENDİ

Gülcan Kaya'nın şikayeti üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca avukat Sedat G. hakkında zimmet suçundan fezleke düzenlendi. Savcılık tarafından hazırlanan fezlekenin bir örneği Avukat Sedat G.'ye de tebliğ edildi. Ancak Sedat G., yasal süre içinde yazılı ya da sözlü savunma yapmayınca, sigorta şirketinden aldığı parayı müvekkiline ödemeyerek zimmet suçunu işlediği değerlendirilerek Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni verilmesi talep edildi.

'DOSYAMIZIN NEREDE OLDUĞU BELLİ DEĞİL'

Gülcan Kaya, Avukat Sedat G. hakkında fezlekenin 25 Ağustos 2021'de hazırlandığını ancak bugüne kadar bir işlem yapılmadığını öne sürdü. Avukatları tarafından dolandırıldıklarını belirten Kaya, şunları söyledi: "Kazanın ardından Avukat Sedat G.'ye vekalet verdik. Kendisi sigorta şirketine dava açtı ve duruşmalara katılıp, bizim gelmemize gerek olmadığını söyledi. Geçen süre içinde kendisiyle iletişim kurduğumuzda davayı kazanıp, sigorta şirketinden para alacağımızı belirtti. Bu yılın ocak ayında bize sigorta şirketinden icra geldi. Avukatın yanına gittiğimizde mahkemenin yanlış karar verdiğini, bizi mağdur etmeyeceğini ve kendisinin ödeyeceğini söyledi. 'Avukat kaybettiği davanın parasını nasıl öder?' diye şüphelenip, araştırma yaptık. Sigorta şirketine ulaştık ve avukatın davadan feragat edip, parayı aldığını söylediler. Avukata 270 bin lira ödediklerini gösteren dekontu bize gönderdiler. Yanına gittiğimiz avukat, parayı aldığını ve ihtiyacı olduğu için kendisi kullandığını ifade etti. Bize parayı ödeyeceğini söyledi ama ödemedi. Dolandırıldığımızı anlayınca da kendisi hakkında savcılığa şikayette bulunduk. Şu an dosyamız soruşturma aşamasında. Savcılığa gidiyoruz, Adalet Bakanlığı'na gönderdiklerini söylüyorlar. Adalet Bakanlığı'nı arayınca, Kahramanmaraş Adliyesi'nde olduğunu söylüyorlar. Dosyamızın nerede olduğu da belli değil. Bir an önce mağduriyetimizin giderilerek paramızın ödenmesini istiyoruz."

'ÖDEMEYİ YAPTIM, BORCUM YOK'