Kazada kamyonda sıkıştı! 'Yetiş ağabey, annem babam duymasın'

Bolu’da, TEM otoyolunda TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Samet Çalış, araçta sıkıştı. Ayağı kırıldığı için acıyla "Bayıltın beni" diyerek ekiplere bağıran Çalış, telefonla aradığı ağabeyine, "Yetiş ağabey, kaza yaptım. Annemi, babamı arama. Kimse duymasın" dedi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Samet Çalış idaresindeki 06 DB 8212 plakalı kamyon, önde ilerleyen Candan Azgın yönetimindeki 01 AŞ 276 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsü Samet Çalış, hasar gören kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sol ayağında kırıklar oluşan sürücünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

'AYAKLARIM KOPTU'

Kurtarma çalışması sırasında çektiği acılara dayanamayıp ekiplere "Bayıltın beni" diye bağıran Samet Çalış, cep telefonuyla ağabeyini aradı. Çalış, "Ağabey Bolu Dağı’nı çıkarken kaza yaptım. Yetiş ağabey. Ayaklarım koptu. Annemi, babamı arama. Kimse duymasın" diyerek gözyaşı döktü. Acı çeken Çalış, yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin sakinleştirmek için yoğun çaba harcadığı Samet Çalış, ambulansla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.