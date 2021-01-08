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Kaza yapınca yakalandılar! 'Kurbanın olayım ağlama Esra'

DHA |  08 Ocak 2021 Cuma - 17:30 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 17:34

Antalya'da kız arkadaşı Esra Toprak ile polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Mertcan Çolaki (20), kullandığı motosikletle kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpınca yakalandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edilen Çolaki, gözyaşı döken kız arkadaşına, "Kurbanın olayım ağlama Esra" diye seslendi.


Polis, üzerinde Mertcan Çolaki ve kız arkadaşı Esra Toprak'ın bulunduğu motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Mertcan Çolaki yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü.
 
Kovalama sırasında kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan motosiklet devrildi.
 
Sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen Mertcan Çolaki, bu sırada kaldırımda gözyaşı döken Esra Toprak'a, "Kurbanın olayım ağlama Esra" diye seslendi.
 
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Mertcan Çolaki'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından cezai işlem uygulandı.
 
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Polis kaza Antalya
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