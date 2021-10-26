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Kaza sonrası kavgada dövülerek öldürüldü!

Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) |  26 Ekim 2021 Salı - 13:24 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 13:24

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedilen Gökay Karaca (35), hayatını kaybetti.


Kaza, gece Lüleburgaz'ın Evrensekiz beldesi yakınlarında meydana geldi. S.B.'nin kullandığı 34 EJL 228 plakalı otomobil, kavşakta E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından araçlarda bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
 
Bir minibüste bulunanların da karıştığı kavgada darbedilen, 25 LK 650 plakalı otomobildeki Gökay Karaca, hayatını kaybetti. Jandarma, olay sonrası otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 
 
 

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