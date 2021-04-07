Kaza kırım ne demek? Kaza kırım heyeti kimlerden oluşur? Kaza kırım raporu nedir?

Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri'ne ait bir NF-5 uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı ve düştü. Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan uçağın pilotu şehit oldu. Bu acı haberin ardından gelişmeleri anbean yakında takip eden pek çok kişi 'Kaza kırım ne demek?' sorusunu araştırıyor. Peki, Kaza kırım nedir? Kaza kırım ne demek? Kırıma uğramak ne anlama geliyor? Kaza kırım heyeti kimlerden oluşur? Kaza kırım raporu nedir? İşte detaylar...

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaza ile ilgili olarak, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Konya ’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur." açıklamasını yaptı. Kazaya dair en çok araştırılan konuların başında kaza kırım geliyor. Peki, Kaza kırım nedir? Kaza kırım ne demek? Kırıma uğramak ne anlama geliyor? Kaza kırım heyeti kimlerden oluşur? Kaza kırım raporu nedir? İşte detaylar...

KIRIM NEDİR? KAZA KIRIM NE DEMEK?

Sektörde, bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselere denir.

KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEKTİR?

Helikopterin veya uçağın tekrar onarılmasına izin verilecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması 'kırım' anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay ‘kaza’ şeklinde ifade edilir.

UÇAKTA KIRIM NEDİR?

Uçağın kırıma uğraması da donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelir. Uçağın kırıma uğraması ifadesi can kaybının olmadığı bir kaza anlamını taşıyabilir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır. Uçağın iniş ve kalkışında ya da hava koşullarındaki olumsuzluklarla uğradığı hasarı anlatabilir.

KAZA KIRIM RAPORU NEDİR?

Kaza kırım raporu, hasar raporudur. Genellikle uçak ve helikopter kazalarını ilgilendirir. Kazaların nasıl geliştiğini, nedenini, ortaya çıkan hasarı inceleyen ekip; bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.

KAZA KIRIM HEYETİ

Uçak ve helikopter kazalarının nedenini, nasıl geliştiğini, ortaya çıkan hasarı herkes ve her şeyden önce inceleyen ekip. Havacılıkta tüm kazalara ilk müdahale eden, her havacılık biriminde (havaalanı, üs, teknik bakim merkezi) bulunan, yetkili kişilerden oluşan ekiptir. Kaza mahallini ilk inceleyip raporu veren bu birimdir.