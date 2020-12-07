Serenay Sarıkaya, Kaz Dağları'nda arsa aldı. Cem Yılmaz’la ayrıldıktan sonra soluğu Kaz Dağları’nda alan Serenay Sarıkaya, buradan ev sahibi olmak için Ayvacık Köyü’nden 1.5 dönümlük arsa satın aldı. Serenay Sarıkaya’nın arsa satın almasının ardından Ayvacık Köyü hakkındaki araştırmalar da arttı. Kaz Dağları Ayvacık Köyleri nerede?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı. Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı. İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz’in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya’nın da menajeri olan Ayşe Barım’ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu. Instagram’da yaptığı paylaşımların peşine düşünce öğrendim ki, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda almış. Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.

KAZ DAĞLARI NEREDE?

Kaz Dağı ya da İda Dağı, Edremit Körfezi'nin kuzeyinde Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan bir dağ.

Kaz Dağı ya da Kaz Dağları olarak iki biçimde adlandırılan dağ büyük ölçüde Biga Yarımadası'nda uzanmaktadır. Kaz Dağları, batıda Dede Dağı, ortada esas Kaz Dağı ve üç tepesi (kuzeyde Babadağ, ortada Karataş Tepe, güneyde Sarıkız Tepesi) doğuda Eybek Dağı, kuzey doğuda Gürgen Dağı ve Kocakatran Dağı’ndan oluşur.

Üç tepesi olan esas Kaz Dağı'nın en yüksek tepesi 1774 metre olan Karataş Tepesi'dir ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre beldesinin kuzey-kuzey batı istikametine düşmektedir. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Ayazma mesire yeri ise Kaz Dağı zirvesinin kuzey batısına düşmektedir ve mesire yerine ulaşmak için Bayramiç'ten yaklaşık 17 km'lik Evciler Beldesi yolunu takip edip Evciler'den sonra 6 km'lik yol aşılarak ulaşılabilir.

Bölgedeki en önemli merkez Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu ve Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldeleridir. Ayrıca Altınoluk, Alp Dağları'ndan sonra dünyanın en temiz ikinci yüksek oksijen oranıyla en temiz ikinci havasına sahiptir.

Bitki örtüsü

Kaz Dağı çevresi büyük ölçüde ormanlar ile kaplıdır ve yakınında yerleşim oldukça seyrektir. Üst yokuşlardaki ormanlar başlıca Kazdağı göknarı (Abies nordmanniana subsp. equi-trojani) Türkiye'de yalnızca Kazdağı'nda yetişen endemik bir göknar alt türüden oluşur. Dağın kuzey yamacında alt kesimlerde meşe ve bazı maki elemanları görülür . Yükseklere çıkıldıkça meşe-kestane-gürgen ve meşe-karaçam toplulukları görülür. Kayın da Kazdağı bitki örtüsünün önemli bir kısmını oluşturur. Yaklaşık 600–700 m yükseklikten sonra Kazdağı öknarı ile birlikte güzel görüntüler oluşturmaktadır. Türkiye'nin 40 endemik türü burada bulunur.

10 Eylül 2012 tarihinde, saat 13:30 civarında çıkan ve 11 Eylül akşamı kontrol altına alınabilen, Kaz Dağları eteklerindeki 5 milyon metrekarelik alanı etkileyen bir orman yangınında çıkmıştır. Yangında ağırlıklı olarak kızılçam ve karaçam ile az miktarda zeytin ağacı ve tarım arazisi yanmıştır.

Akarsular

Batıdan Tuzla Çayı ve Kara Menderes Çayı (Skamandros), kuzeyden Gönen Çayı doğar. Yarımadadaki önemli akarsulardan Karamenderes ve Biga Çayı ile çevredeki köy ve diğer yerleşim yerlerine içme suyu sağlayan küçük ölçekli kaynaklar bu dağdan doğmaktadır.

Ayvacık Köyleri nerede?

Çanakkale ilinin bir İlçesi olan Ayvacık topraklarının bir kısmı Ege, bir kısmı Marmara Bölgesi sınırları içinde yer alır. Tarım ve turizmle geçinen Ayvacık, Gülpınar ve Küçükkuyu zeytincilikle ön plana gelmektedir. Ayrıca Ayvacık Behram Köyü içinde bulunan Assos kenti kalıntıları olarak, en değerli tarihsel yapılara sahiptir.