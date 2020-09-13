Kayserispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor Kaşımpaşa maçı canlı mı yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç, corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Peki, Kayserispor - Kasımpaşa maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, CANLI MI?
Kayserispor - Kasımpaşa maçı 13 Eylül'de saat 17:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Kadir Has Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayacak maçın hakem koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor:
Silviu Lung, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Attamah, Campanharo, Aaron Lennon, Avramovski, Mario Situm, Muğdat Çelik
Kasımpaşa:
Ramazan Köse, Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Varga, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koita