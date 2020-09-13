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Kayserispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor Kaşımpaşa maçı canlı mı yayınlanacak?

13 Eylül 2020 Pazar - 10:58 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 10:58

Süper Lig 2020 2021 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa Kayserispor’u konuk ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olan Kasımpaşa Kayserispor maçının saati ve yayınlanacağı kanal taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda oynayacak?


Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç, corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Peki, Kayserispor - Kasımpaşa maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, CANLI MI?

Kayserispor - Kasımpaşa maçı 13 Eylül'de saat 17:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kadir Has Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayacak maçın hakem koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: 

Silviu Lung, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Attamah, Campanharo, Aaron Lennon, Avramovski, Mario Situm, Muğdat Çelik

Kasımpaşa:

Ramazan Köse, Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Varga, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koita

 

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Kayserispor - Kasımpaşa maçı Kayserispor Kasımpaşa
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