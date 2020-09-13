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Kayserispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor Kaşımpaşa maçı canlı mı yayınlanacak?

Kayserispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor Kaşımpaşa maçı canlı mı yayınlanacak?