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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın fabrikasında yangın

DHA |  25 Aralık 2020 Cuma - 14:06 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 14:06

Kayseri'de, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait yatak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 19'uncu Cadde'deki yatak fabrikasında çıktı.
 
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya ait olan fabrikanın soyunma odasında elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek bütün odayı sardı.
 
Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangın nedeniyle soruşturma başlattı.
 
 

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Kayserispor Berna Gözbaşı fabrika yangın
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