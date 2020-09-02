Kayseri Valisi Günaydın isyan etti! 'Bu olacak iş mi?'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını belirterek temaslı işçinin 14 gün izolasyon iznine ayrılması gerekirken başka fabrikada çalıştığını belirtti. Vali Günaydın ayrıca "Kayserililer Nevşehir'de düğün yapıyor. Taşımalı düğün. Bunlarla ilgili ihbar gelmişti. Tedbir aldık. Çevre illerin valileriyle görüştük. Cezası var zaten ama aynı zamanda kul hakkına giriyorsunuz. İnsanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz." diye konuştu.

Polisevinde düzenlenen sohbet toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Vali Günaydın ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, kentteki Kovid-19 sürecini değerlendirdi.

Bazı günler kentte 4 bin test yapıldığını anlatan Günaydın, ne kadar çok test yapılırsa o kadar vaka yakalandığını dile getirdi.

Evde tedavi edilenlerin iyileşme oranının yüzde 95 olduğuna dikkati çeken Günaydın, "Önemli olan vaka artışını engellemek. Devlet görevini yapacak ama vatandaş da üzerine düşeni yapmalı. Görevdeki arkadaşlarımız özellikle sağlık çalışanları yoruldu. Dün 85 öğretmen geldi gönüllü olarak çalışmak için." diye konuştu.

BU OLACAK İŞ Mİ?

Tedbirlere uyulmadığı sürece vaka sayısının artacağını vurgulayan Günaydın, şöyle konuştu:

"Organize Sanayi Bölgesi'nde sayı artınca temaslı işçi 14 gün izolasyon alıp gidip başka fabrikada çalışıyor. Bu olacak iş mi? 'İhracat arttı, iş yetişmiyor' diyorlar. Senin ihracatın için binlerce kişi tehlikeye giriyor. OSB ve Kayseri Sanayi Odasını uyardık, yakın temaslıları da izole edin dedik. Fabrikayı kapat mı demek, maske, mesafeye dikkat et mi demek daha maliyetli? Rasyonel düşünmek lazım. Bu mücadeleyi birlikte yapmak lazım. Aklımıza gelen bütün tedbirleri alıyoruz, uyarıları yapıyoruz. Kararlı şekilde bu tedbirleri anlatacağız. Çevre iller sıkışınca test için onlara da yardımcı oluyoruz. Arkadaşlarımız 24 saat çalışıyor. Hiç boş durmuyorlar. Sadece makinenin temizliği için kısa süre ara veriliyor. Bu şekilde gidersek önümüzdeki günlerde çok zorlanacağız. Düğünlerde kuralları ihlal edenlerden tespit edebildiklerimize 3 bin 150 lira ceza kestik."

KAYSERİLİLER DÜĞÜN İÇİN NEVŞEHİR'E GİDİYOR

Vali Günaydın, eğitimle ilgili tüm senaryolara hazır olduklarını, çocukların sağlıklı koşullarda okula gitmeleri için tedbirlere hep birlikte uyulması gerektiğini aktardı.

"Kovidli cenazeye gidiliyor, düğüne gidiliyor" ifadesini kullanan Günaydın, "Kayserililer Nevşehir 'de düğün yapıyor. Taşımalı düğün. Bunlarla ilgili ihbar gelmişti. Tedbir aldık. Çevre illerin valileriyle görüştük. Cezası var zaten ama aynı zamanda kul hakkına giriyorsunuz. İnsanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz." diye konuştu.

SALGININ KONTROLÜ İÇİN TEMAS EDENLERİN İSMİ VERİLMELİ

İl Sağlık Müdürü Benli de 24 saat içinde PCR testi sonucu vermeye çalıştıklarını, numune alınan riskli kişilerin evlerinde izole olması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 pozitif vakaların temas ettikleri kişilerin isimlerini vermekten kaçındıklarını ifade eden Benli, "72 saat içinde temaslı 15 dakikadan fazla ve 1,5 metreden yakın olanları tespit ediyoruz. Önceden temaslı tespitimiz 6,2'ydi şimdi 3 kişiye düştü. Bizlere söylemiyorlar, söylemeyen bir kişi 3-4 kişiye bulaştırıyor. Bu sarmaldan kurtulmak için doğru bilgi verilmesi çok önemli. 3-4 gün sonra ismi söylenmeyip saklanan kişi bize geliyor ve o da bulaştırmış oluyor. Yaklaşık 5 günde belirti veriyor. Salgının kontrolü için temaslılar evde kalmalı. Evde durmayanları yurtlara yerleştiriyoruz." dedi.

KOVİD-19'LU KARI KOCA AYNI ODADA YATMAK İSTEMİYOR

Dr. Ali Ramazan Benli, filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyenlerin fabrikalarını kendilerinin kapatmak zorunda kaldığını anlattı.

"Kayseri"de şu an herkesi Kovid-19 gibi düşünüp tedbir almalıyız." diyen Benli, şöyle devam etti:

"Zincir kırılırsa toparlamak zor. İzolasyondaki odadan çıkarken bile maske takmalı, ayrı tuvalet kullanmalı. Bölgenin sağlık üssüyüz ama Kovid-19 sayısı artınca normal hasta alımını azaltıyoruz. Karı koca aynı odada yatmak istemiyor. İkisi de pozitif. 'Virüs yüküm artar.' diyorlar. 2 pozitif aynı odada yatar ama bir şüpheli bir pozitif yatamaz. Testte virüsün genetiğini görüyoruz. 11 işlemden geçiyor. Emek isteyen bir test. İzolasyon sürecinde sıkıntı varsa yeniden örnek isteniyor. 6 mikronluk bir virüs. Ortamda kırıntı olursa makinedeki diğer örneklere de bulaşıyor. Cihazdaki testlerin hepsi pozitif çıkarsa kontamine olmuş sayıyor ve cihazı durdurup temizlik yapıyoruz. Zatürre varsa ölüm nedenine korona yazılıyor. Ölüm komisyonumuz var onlar değerlendirip karar veriyor."

Benli, Türkiye'nin hekim ve tedavi kapasitesinin diğer ülkelere kıyasla çok iyi olduğunu, Kayseri'de de mücadelenin koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığının evde erken tedaviyi önemsediğini anlatan Benli, "Biz de Kayseri'de hızlı şekilde bu sisteme geçtik. Vaka arttıkça filyasyon da artıyor. Sağlık meslek liseleri hocaları bize destek veriyor. Her gün sağlık çalışanları kendilerini şarj edip yeniden başlıyor. Yoruldular ama yapacak bir şey yok. Bu, mesleğimizin parçası." dedi.

Benli, aile hekiminin "Yatış gerekmiyor ama test gerekir." dediği kişilere testin artık evde yapılacağını sözlerine ekledi.