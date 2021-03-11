Kayseri Şeker halka arz ne zaman? Kayseri Şeker hisseleri hangi banka üzerinden yapılacak?

Kayseri Şeker'in, halka arz kapsamında "Borsa İstanbul Yıldız Pazar"da işlem görebilmek için kayıtlı sermaye tavanını 750 milyon liraya çıkarma kararı aldığı bildirildi. Peki, Kayseri Şeker halka arz ne zaman? Kayseri Şeker halka arz tarihi ne zaman? Kayseri Şeker hisseleri hangi banka üzerinden yapılacak? Kayseri Şeker hisse fiyatı belli oldu mu? Kayseri Şeker hisseleri hangi bankadan yapılacak? İşte Kayseri Şeker halka arz tarihi ile ilgili detaylar...

Kayseri Şeker halka arz noktasında önemli bir adım attı. Kayseri Şeker, halka arz kapsamında kayıtlı sermaye tavanını 750 milyon liraya çıkarma kararı aldı. Peki, Kayseri Şeker halka arz ne zaman? Kayseri Şeker halka arz tarihi ne zaman? Kayseri Şeker hisseleri hangi banka üzerinden yapılacak? Kayseri Şeker hisse fiyatı belli oldu mu? Kayseri Şeker hisseleri hangi bankadan yapılacak? İşte Kayseri Şeker halka arz tarihi ile ilgili detaylar...

Kayseri Şeker'in, halka arz kapsamında "Borsa İstanbul Yıldız Pazar"da işlem görebilmek için kayıtlı sermaye tavanını 750 milyon liraya çıkarma kararı aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Şeker, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile halka arz noktasında önemli bir adım daha attı.

Kayseri Şeker, Halka Arz adına ‘Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görebilmek adına Kayıtlı Sermaye Tavanını 50 Milyon TL artırarak, 750 Milyon TL’ye çıkartma kararı aldı.

BORSA İSTANBUL YILDIZLAR GRUBUNDA YER ALACAK!

Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurulda söz alan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Borsa İstanbul’da çeşitli grupların olduğunu ve Kayseri Şeker’in ise sermaye yapısı, işlem hacmi ve büyüklüğü itibariyle bu grupların en büyüğü olan ‘Yıldızlar Grubu’nda yer alması gerektiğini de ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bildiğiniz üzere Ağustos ayında yapılan Genel Kurul ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş ve şirketin sermayesi 600 Milyon TL’den 700 Milyon TL’ye çıkartılmıştı. Bu girişim aslında bir hedefe matuftu, biliyorsunuz. 2017 yılında çıkarılan yasa ile Kayseri Şeker gibi Kooperatif şirketleri, “Halka Açık Şirket” statüsü kazandı. Bu halka açıklık ifadesi kâğıt üzerinde kalıyordu ve biz bunu fiili hale getirme arzusunu taşıyorduk, yani kâğıt üzerindeki halka açıklığı yeterli görmeyip, fiilen halka açık bir şirket olmayı öngörüyorduk. Bu çerçevede bir değişiklik yapılması lazımdı ve her şeyden önce sermayenin arttırılması şeklinde olayı ele aldık. Borsa İstanbul ’da çeşitli gruplar var ve en üst seviyedeki grup ise ‘Yıldızlar Grubu’. Kayseri Şeker’in sermaye yapısı, işlem hacmi ve büyüklüğü itibariyle bu grupta yer alması gerekiyor. İşte bu bağlamda bir değişiklik öngörülerek, Yıldızlar Grubu’nda yer alacak şirketlerin halka arzındaki sermayenin, asgari yüzde 15’e tekabül etmesi gerektiği şeklinde bir karar alındı. İşte bu karara istinaden yaptığımız Genel Kurul ile birlikte, 700 Milyonluk sermayemizi 50 Milyon daha arttırarak, şirketin kayıtlı sermaye tavanını 750 Milyona çıkartmış olacağız”

“ÇALIŞANLAR VE ÇİFTÇİLERİMİZ ŞİRKETİMİZE ORTAK OLABİLECEK”

Başkan Akay, alınan bu kararların, yapılan işlemin ve değişikliklerin Şeker Sektörü ve Pankobirlik camiası açısından önemli bir adım olacağını düşündüklerini de ifade ederek, şöyle devam etti.

“Özellikle Şeker Fabrikaları ve Pancar Kooperatiflerinin çoğunlukla hissedarı olduğu bir şirket açısından, bu bir ilktir. Dolayısıyla sektörde ve Pankobirlik camiasında böyle bir ilki gerçekleştirmekle, çok önemli bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Bu sayede çiftçilerimizin ya da çalışanların şirketimize ortak olma imkanı çıkmış oluyor, hem de bu uygulama ile Pankobirlik camiası Kayseri Pancar Kooperatifi dahil olmak üzere toplamda yüzde 88’in üzerinde bir paya sahip, dolayısıyla bu yüzde 88’lik oranın gerçek piyasa değeri üzerinden değerlendirilmesi ve bunun da alınıp satılması imkanı ortaya çıkmış olacak. Böylece aslında, ekonominin daraldığı bu günlerde Pankobirlik camiasına önemli bir kaynak girişi imkânı sunulmuş olunacak. İşte bu yönüyle önemli bir adım olduğunu düşünüyorum”

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Başkan Hüseyin Akay, borsa durumunun ve piyasa şartlarının uygun olması halinde Mayıs ayının ikinci yarısında Halka Arz işlemlerini gerçekleştirmek istediklerini de belirterek, “Özellikle burada SPK ve Borsa İstanbul bizden şunu istiyor; Halka Arz işlemi yapıldıktan sonra spekülasyona yer verilmeyecek şekilde bir hisse değerinin oluşabilmesi için, halka arzdan önceki mevcut hissedarların hisselerini, 1 yıl süreyle, halka arz edilen değerin altında bir değerden satmamaları konusunda bir talepte bulunuyorlar. Eğer biz hissedarlar olarak bunu gerçekleştirecek olursak, yani 67 yıldır üzerimizde bulunan bu hisseyi 1 yıl daha sabırla taşıyacak olursak, hem bu hisse değerinin piyasada sağlıklı bir şekilde zemin bulması açısından önemli bir hizmet yapmış oluruz, hem de hisselerin satılması halinde, Pankobirlik camiasına girecek kaynağın daha yüksek seviyeye çıkmasına imkân sağlamış oluruz. Bu konuda Halk yatırım ile işbirliği yapıyoruz ve ümit ediyoruz ki; önümüzdeki Mayıs ayının 2. yarısı içerisinde halka arz işlemlerimiz gerçekleşir. Tabi burada bizim gerekli şartları yerine getirmemizin yanında, borsa durumunun ve piyasa şartlarının uygun olması da lazım. Çok büyük dalgalanmaların olduğu bir ortamda bunun yapılması, bazı riskleri içeriyor olabilir. Bunun için temennimiz; ekonomimizin ve finansal piyasalarımızın bir istikrar içerisinde olması, devam etmesidir” şeklinde konuştu.