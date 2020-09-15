Kayseri Şehir Hastanesi en az lise mezunu personel alımı yapacak! İŞKUR Kayseri Şehir Hastanesi personel alımı şartları nelerdir, başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR üzerinden Kayseri Şehir Hastanesi lise mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalıştırılmak üzere daimî personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Kayseri Şehir Hastanesinde çalışacak taşıma personeli alınacak. İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımı başvuruları en geç 7 Ekim 2020 tarihine kadar olacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kayseri Şehir Hastanesi alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR’un açık iş ilanları sayfasında yayınlanan ilana göre, Kayseri şehir hastanesinde daimî olarak istihdam edilmek üzere en az lise mezunu personel alımı yapılacak!

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Kayseri Şehir Hastanesi 20 -35 yaş arası hasta taşıma ve numune taşıma personeli alacak. Çalışma saatleri 07:00 - 15:00 / 14:00 - 23:00 / 23:00 - 07:00 arası olacak. Askerlik şartı aranan ilanda, yemek ve servis hakları da bulunuyor.

KAYSETİ ŞEHİR HASTANESİ TAŞIMA PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online olarak yapılacak. Online başvuru işleminin tamamlanmasının ardından firma ile görüşüp randevu alınması gerekiyor.

Şehir Hastanesine toplam 10 personel alınacak olup başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 7 Ekim 2020 tarihine kadar (www.kamupersoneli.net) aşağıda belirtilen link alanını tıkladıktan sonra e-devlet sistemi üzerinden başvuru kaydını oluşturması gereklidir.

İŞKUR üzerinden online başvuru yapmak için BURAYA TIKLAYINIZ

FİRMA BİLGİLERİ

ISS Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: Kayseri Şehir Hastanesi Kocasinan Kayseri

Telefon: 903523157700