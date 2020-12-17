Kayseri patlaması şehitleri, davası ve faili! 17 Aralık 2016 Kayseri patlamasını kim yaptı, nasıl oldu? Kayseri patlaması 2016'da yaşananlar...

17 Aralık 2016 Kayseri patlaması, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsünün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdır, saldıra 15 asker şehit oldu. Askerlerin şehit olduğu patlamada halk otobüsü şoförü Eroğlu ile 54 asker de yaralanmıştı. Kayseri patlaması anılırken davanın durumu ve fail hakkında da aramalar arttı. 17 Aralık 2016 Kayseri patlamasını kim yaptı? Peki, İşte 17 Aralık 2016 Kayseri patlaması ve Kayseri patlaması şehitleri…

Kayseri patlaması, 17 Aralık 2016'da yerel saatte 08:45 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Erciyes Üniversitesi yakınında bombalı araç ile gerçekleştirilmiş bir intihar saldırısıdır. 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmiş, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı. Saldırının üzerinden 4 yıl geçti. Peki, Kayseri patlaması 4. yılında! 17 Aralık 2016 Kayseri patlamasını kim yaptı? Kayseri patlaması şehitleri…

17 ARALIK KAYSERİ PATLAMASINI KİM YAPTI, FAİLİ

Kayseri Valiliği yaptığı açıklamada saldırganın 1990 Van Özalp doğumlu "Çektar Xebat" kod adlı Kasım Yıldırım Çakar olduğunu belirtti.

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AYSERİ PATLAMASI DAVASI

Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu gereken cezaya çarptırıldı. 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. Dosyası ayrılan 3 sanıktan biri etkisiz hale getirildi, biri firari 2'sinin yargılaması devam ediyor.

Saldırılar sonrasında Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının yazısı ile geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada "Millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir. Anılan hüküm çerçevesinde 17.12.2016 tarihinde Kayseri’de meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başbakanlığın 17.12.2016 tarih ve 4336 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir" ifadesi kullanıldı. Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile; patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntülere kesinlikle yer verilmemesi kararlaştırıldı.

1119 yıl hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek'e "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve 15'er kez kasten öldürme suçlarından olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı 1119 yıl hapisle cezalandırdı.



Sanıklardan 7'sine 2 ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları, 10 sanığa ise delil yetersizliğinden beraat kararı veren heyet, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından olan ve Kayseri'deki saldırının yanı sıra Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bazı bombalı saldırıların talimatını veren kişi olduğu kaydedilen firari İshak Özçaktu ile bir diğer firari Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik edilmesine hükmetti.



Savcı, taraf ve katılan avukatlarının, yerel mahkemenin verdiği karara itirazlarının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen davada, mahkeme, ceza ve beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

KAYSERİ PATLAMASI ŞEHİTLERİ

ŞEHİTLER: Yunus Emre Duran, Abdülsamet Özen (Kocaeli), Kamil Tunç, Kamil Tunç (Afyon Karahisar) Hasan İlhan, Kenan Döngel (Zonguldak), Mustafa Cihan, Fehmi Barçın, Raşit Yücel (Kocaeli), Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaç yetiştiren ve kimliği belirlenemeyen bir asker, Arif Tuğ. Mesut Yaşar.