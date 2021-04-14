Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yaklaşık 1 ay önce kas ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesine başvurdu. Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 3 çocuk babası Altınkaya, evinde karantinaya alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Altınkaya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Altınkaya, doktorarın tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Altınkaya, yarın toprağa verilecek.
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- Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya koronavirüse yenildi
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya koronavirüse yenildi
DHA | 14 Nisan 2021 Çarşamba - 22:09 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 22:09