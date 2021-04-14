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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya koronavirüse yenildi

DHA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 22:09 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 22:09

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya (59), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yaklaşık 1 ay önce kas ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesine başvurdu. Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 3 çocuk babası Altınkaya, evinde karantinaya alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Altınkaya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Altınkaya, doktorarın tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Altınkaya, yarın toprağa verilecek.

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Kayseri koronavirüs Veli Altınkaya
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