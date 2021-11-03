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Kayseri'de sıra dışı hikaye! Başkalarıyla evlenip 35 yıl sonra...

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 20:26 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 20:35

Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift, yaklaşık 35 yıl sonra evlendi.


Genç yaşta tanışan Azmi Bulut ve Mualla Bulut'un, birbiriyle evli  akrabalarının boşanmasından dolayı aynı sorunları yaşayabileceğini düşünen  yakınları, evlenmelerine izin vermedi.
 
Çift, 1986'da nişanlandıktan sonra aynı yıl ayrılmak zorunda kalıp 35  sene hiç görüşmedi.
 
Bu zaman içinde başkalarıyla evlenen Azmi Bulut'un karısından  ayrılması, Mualla Bulut'un da kocasının ölmesinin ardından çift, tesadüf sonucu  yeniden bir araya geldi.
 
AA muhabirine konuşan Azmi Bulut, birbirlerini çok sevdiklerini ancak  ellerinde olmayan bir nedenden dolayı ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.
 
Bulut, şunları kaydetti:
 
"Dayım o dönem eşimin ablasıyla evliydi. Dayımlara giderken Mualla  Hanım'ı gördüm ve ilk görüşte aşık oldum. Daha sonra 2 ay içerisinde nişanlandık,  ardından 7 ay nişanlı kaldık. Ben daha sonra askere gittim. 3 ay sonra askerden  dağıtım iznine geldiğimde ayrılmışız, benim haberim yok. O anda beynimden  vurulmuşa döndüm. Sebebi de dayım ve ablasının boşanmış olmaları, bu yüzden bizi  de ayırmışlar. Benim için 'Bu da aynı dayısı gibi olur.' düşüncesine kapılmışlar.  Askere gittim, bir daha da haber alamadım. Daha sonra ben evlendim, 25 sene evli  kaldım, anlaşamadım boşandım."
 
Eşi Mualla ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu  yaşadığını belirten Bulut, ilk günkü aşkını halen koruduğunu dile getirdi.
 
Birbirleriyle tanışmayan ablası ve karısı Mualla'nın yıllar sonra  tesadüfen arkadaş olduklarını vurgulayan Bulut, bu olayı ikisi de bekar kaldıktan  sonra öğrendiklerini ifade etti.
 
"Rabb'im isterse olmazlar oluyor"
 
Mualla Bulut da yıllar sonra da olsa istedikleri evliliği yaptıklarını  söyledi.
 
Aynı mahallede oturdukları eşinin ablasıyla tesadüfen tanıştıklarını  dile getiren Bulut, şöyle devam etti:
 
"Bizim ablasıyla görüşmemiz 3 yıl sürdü. Azmi ayrıldıktan sonra ablası  Azmi'ye açılmış, durumu anlatmış. 3 yıl sonra açılınca evlilik olur mu sorusuna  biz de 'evet' dedik. Biz Azmi'yle ayrıldıktan sonra irtibatımız koptu. Hiçbir  şekilde bağlantımız olmadı. O dönemde çocuk yaşlardaydım. Onlar hep aramışlar,  sormak istemişler. Daha sonra beni evlendirdiler, 18 yıllık bir evliliğim oldu.  Eşim vefat etti."
 
Eşinin ablasının bir buluşma ayarladığını belirten Bulut, ilk  görüşmede çok heyecanlandıklarını anlattı.
 
Yıllar sonra hayallerine kavuştuklarını söyleyen Bulut, "35 yıl olmuş  dile kolay. Mesela dışarıda görsem dikkatli bakmayınca tanıyamazsınız, o kadar  zaman geçmiş. Her şey unutulur ama gözler unutulmaz. Bakınca gözlerinden tanıdım  zaten. Tabii bir burukluk var, geçen zaman büyük bir zaman. Yaşanmamış zaman var.  Yaşanılamayanların üzüntüsü var. 'Keşke olmasaydı yaşamasaydık.' diyoruz ama  şimdi de 'Her şeyde bir hayır vardır.' diyoruz. Rabb'im isterse olmazlar oluyor."  şeklinde konuştu.
 

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Kayseri nişanlı çift
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