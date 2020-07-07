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Kayseri'de silah dükkanı kurşunlandı

DHA |  07 Temmuz 2020 Salı - 11:38 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 11:38

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silah satışı yapan iş yeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.


Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geldi. 4 yıldır faaliyet gösteren Taşkın Bağcı'ya ait silah dükkânı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
 
Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinin camları parçalandı. Sabah iş yerine gelen Taşkın Bağcı, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, iş yerinde çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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Kayseri Melikgazi silah dükkanı
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