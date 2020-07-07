Kayseri'de silah dükkanı kurşunlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silah satışı yapan iş yeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geldi. 4 yıldır faaliyet gösteren Taşkın Bağcı'ya ait silah dükkânı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.