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Kayseri'de ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül'e uzatıldı

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 0:11 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 0:11

Kayseri'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 31 Ağustos'a kadar olan ormanlık alanlara giriş yasağının 30 Eylül'e uzatıldığı bildirildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik şartların  yangın açısından risk taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, tüm ormanlık sahalara  orman yangınlarının önlenmesi kapsamında yetkililer haricinde girilmesinin,  ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal,  semaver ve ateş yakılmasının, mahalleler başta olmak üzere, orman içi, bitişiği  ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe,  zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki  örtüsünün yakılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulamanın 30 Eylül'e kadar  sürdürülmesine karar verildiği kaydedildi.
 

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Kayseri orman yangınları giriş yasağı
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