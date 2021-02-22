22 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4680 0.05
USD 6,9830 0.02 ALTIN 399,820 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kayseri'de karbonmonoksitten 4 kişi zehirlendi

DHA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 0:59 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 0:59

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si Azeri olmak üzere 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.


Olay, Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesi 211 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Müstakil evde bulunan Nurten Dursun, Eyüp Dursun, Fatih İbrahimova ve Hatice İbrahimova, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.  İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.  Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER

Kayseri' karbonmonoksit tedavi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.