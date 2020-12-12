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Kayseri'de iki kardeş birlikte oturdukları evde ölü bulundu!

DHA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 12:41 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 12:41

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Fuat Ejderoğlu (73) ve kardeşi Mehmet Ejderoğlu (65) birlikte oturdukları evde ölü bulundu.


Rüştü Bayram Caddesindeki müstakil evde yalnız oturan Fuat ve Mehmet Ejderoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları, eve geldi.
 
İki kardeşi oturma odasında hareketsiz gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kardeşin öldüğü belirlendi.
 
Yapılan ilk incelemede Ejderoğlu kardeşlerin vücutlarında darp ve yara izine rastlanmadı. Kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen iki kardeşin cesedi, evde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
 

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Kayseri Mehmet Ejderoğlu Fuat Ejderoğlu
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