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Kayseri'de görülmüştü, şimdi de Tunceli'de! 'Hem yanıyor hem de ses çıkartıyor'
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan hüzme, Tunceli'de de görüldü. Işık kütlesinin gökyüzünden dağların arasına düşmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, eski Meteoroloji Müdürü Mehmet Demir, "Uzaydan atmosfere düştüğü için birçok kentte görülebilir ama hangi ile düştüğü tam net belli değildir, yerine incelemek lazım" dedi.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde dün saat 22.33'te gökyüzünde hüzmenin düşüş anı şantiyenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.