Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı

Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, firari örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak kullanılan evlerde saklandıklarını tespit etti.