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Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı

DHA |  10 Haziran 2020 Çarşamba - 11:19 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 11:19

Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.


Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, firari örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak kullanılan evlerde saklandıklarını tespit etti.
 
Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin kaldıkları evler tespit edilerek şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.D., A.R.Ü., L.G.Ü., E.T., F.T., H.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmen oldukları belirlendi. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
 

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Kayseri FETÖ gaybubet
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