Kayseri'de feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun Karatay mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.