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Kayseri'de feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 11:27 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 11:27

Kayseri- Malatya yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 09.30 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun Karatay mevkisinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
 
Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
 
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
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