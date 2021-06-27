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Kayseri'de feci kaza! 8 yaralı

DHA |  27 Haziran 2021 Pazar - 17:55 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 17:55

Kayseri'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, Kocasinan ilçesi Yenimahalle 16'ncı Cadde'de meydana geldi. Osman Ç. yönetimindeki 38 ZS 700 plakalı otomobil, Mustafa Ç. idaresindeki 38 VV 222 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile yolcular G.Ç., A.Ç., O.Ç., İ.Ç., G.S.K ve M.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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