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Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan otomobilde el bombası çıktı

AA |  24 Ekim 2021 Pazar - 1:27 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 1:27

Kayseri'de güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde el bombası ve tabanca ele geçirildi.


Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Gazali Caddesi'nde devriye  gezen gece bekçileri, park halindeki 34 CCN 817 plakalı otomobilin içerisinde  bulunan 3 kişiyi kontrol etmek istedi.
 
Bekçilerin kendilerine yöneldiğini gören şüpheliler, otomobille  kaçmaya çalışırken park halindeki başka bir araca çarparak kaza yaptı.
 
Otomobilden inerek kaçmaya çalışan S.A, M.T. ve K.T. bölgede bulunan  Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalandı.
 
Kaçmaya çalışırken kaza yapan otomobildeki aramada bir el bombası, bir  tabanca, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
 
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken bomba imha uzmanları olay  yerine sevk edildi.
 
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 

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Kayseri el bombası tabanca
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