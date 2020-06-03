Kayseri'de dehşet! Kardeşlerini uyurken bıçakladı

Kayseri'de uyuyan kardeşlerine bıçakla saldıran, boyun ve sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi mahallesi Okyanus sokakta meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı olan M.G., gece saatlerinde uyuyan iki kardeşine bıçakla saldırdı.

Psikolojik rahatsızlığı olan kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan H.S.G. boynundan, M.G. ise sırtından 3, göğsünden ve kolundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.