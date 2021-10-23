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Kayseri'de bulundu! Mahallede doğal gaz çalışması yaparken...

Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA) |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 17:56 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 17:56

Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Sahabiye Mahallesi'ndeki kazı alanında, yola doğal gaz borusu döşendiği sırada insana ait olduğu belirtilen iskelet ortaya çıktı.


Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yol üzerinde, yer altına doğal gaz borusu döşendiği sırada, insana ait olduğu belirtilen iskelet ile karşılaşıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, iskelet üzerinde çalışma başlattı. 
 

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Kayseri kentsel dönüşüm kazı alanı doğal gaz
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