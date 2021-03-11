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Kayseri'de bulundu, dünya literatürüne girecek! Tam 7.5 milyon yıllık

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 17:54 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 17:54

Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kıyısında bulunan ve fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosilinin literatüre gireceği bildirildi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre,  dünyada Proboscidea'lar (Hortumlular) konusunda sayılı uzmanlar arasında  gösterilen Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Juha Saarinen, Kayseri'ye gelerek geçen yıl bulunan ve laboratuvarda  incelenen fillerin atası kabul edilen tam kafatası fosili üzerinde son  incelemelerini tamamladı.
 
Yamula Barajı Gölü civarında kazı çalışmalarını sürdüren Kazı Heyeti  Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a  bilgi verdi.
 
Finlandiyalı bilim insanı Juha Saarinen'in çalışmalarını anlatan  Başoğlu, "Büyük ve tüm olan kafatası için iki gün tam çalıştı. 'Yurt dışında  gayet saygın bir dergide yayımlanacak. Çünkü çok önemli bir fosil.' dedi. Burası  referans noktası olacak. Yakında Kayseri'nin adını da Yamula'yı da dünya  literatürüne yerleştirmiş olacağız. O açıdan da bizim için çok önemli bir  gelişme. Bir anlamda Kayseri paleontolojide bir lider olacak, merkez olacak."  ifadelerini kullandı.
 
Laboratuvarda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten  Başoğlu, Başkan Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti.
 
Büyükkılıç da fosiller konusunda yaşanan gelişmeleri memnuniyetle  takip ettiklerini, bilim insanlarına her zaman destek vermeyi sürdüreceklerini  aktardı.
 
Kayseri'de bulunan fosillerin öneminin farkında olduklarını ve buna  yönelik çalışmaları da hassasiyetle yürüttüklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları  kaydetti:
 
"Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız fosillerle ilgili yapılan  çalışmalar zaten uluslararası boyutta gündeme taşınmıştı. Şimdi de yine bilim  insanları tarafından Okşan Hanım ve ekibi ile birlikte uluslararası boyuta taşıma  yönünde yeni çalışmalara imza atılıyor. İnşallah biz yaptıracağımız müze ile hem  müze sayısını artıracağız hem de fosillerle ilgili Paleontoloji Müzesi'ni  şehrimize kazandırmış olacağız. Bu alanda şehir olarak bir bakıma uğrak yeri  olacağız, bilimin merkezi olacağız. Nisan ayı itibariyle de müzemizin ihalesi  yapılacak."
 
Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Çin'den Amerika'ya kadar bir çok bölgede görev  yapan bilim insan Juha Saarinen'in Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası  fosilinin dünyada tek örnek olduğunu ve dünyadaki diğer çağdaş lokalitelerdeki  fil fosillerinden kütlevi açıdan büyük olduğunu belirttiği ileri sürüldü.
 
Bulunan tam korunmuş, eşsiz bir kafatası örneğine ve diğer fosillere  bakıldığında Kayseri'nin dünyada paleontoloji konusunda referans olacağını da  çalışmalarında ifade ettiği kaydedildi.
 
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Hacı Bayram Veli  Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu  başkanlığında, 2017 yılında Yamula Barajı Gölü kısındaki Taşhan bölgesinde  kurtarma kazıları başlatılmış, zürafa, fillerin atası olarak bilinen 4-5 tür,  gergedan, üç toynaklı atlar ve boynuzlugillere ait örnekler bulunmuştu.
 

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Kayseri Yamula Barajı fil fosil
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