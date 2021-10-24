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Kayseri'de arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kardeş öldürüldü

AA |  24 Ekim 2021 Pazar - 18:19 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 18:30

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kardeş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, bir yakınlarını kaybeden Bayram G, Selim G. ve  Hasan G. ile anneleri Elif G. taziye için İmamkulu Mahallesi'ne geldi.
 
Burada daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet  bulunan hala çocukları Emre G. ve Soner G. ile enişteleri İsmail G. ile  karşılaşan akrabalar arasında tartışma çıktı.
 
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede  tabancayla ateş edilmesi sonucu, Bayram G, Selim G. ve Elif G. yaralandı.  Kavgada, Hasan G, kuzenleri Emre G. ve Soner G. ile eniştesi İsmail G. de bıçakla  yaralandı.
 
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri  çağrıldı.
 
Sağlık ekipleri, Bayram G. ve Selim G'nin olay yerinde hayatını  kaybettiğini belirledi.
 
Yaralı 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Kayseri Tomarza akraba
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