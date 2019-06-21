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Kayseri'de 69 adrese eş zamanlı operasyon

AA |  21 Haziran 2019 Cuma - 12:04 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 12:04

Çeşitli suçlardan arananlara yönelik 69 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüpheli yakalandı.


Kayseri'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik 69  adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. 
 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği  ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanmasına yönelik 69 adrese,  eş zamanlı operasyon başlatıldı.
 
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve özel harekatın da destek  verdiği operasyona 167 polis katıldı.
 
Operasyonda, 52 şüpheli gözaltına alındı, firari 17 kişinin  yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
 
 
Gözaltına alınanların arasında "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun  kılma" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin de olduğu  öğrenildi.

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