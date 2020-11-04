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Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının failleri tutuklandı!

04 Kasım 2020 Çarşamba - 19:53 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 20:37

Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.


"Fırat/Botan" kod isimli Tekiner ile onun emniyetteki ifadeleri  doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüphelinin Kayseri Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
 
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye  sevk edilen zanlılar, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
 
Zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonlarda örgütsel doküman,  dijital materyal ve silah ele geçirildiği belirtildi.
 
Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri  taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan"  kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği  operasyonla 23 Ekim'de Irak'ın kuzeyinde yakalanarak  Türkiye'ye  getirilmişti.
 
Saldırının planlayıcısına rekor ceza
 
Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen ve  Mehmetçiklerden 15'inin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısının  faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT)  operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle bu olaya  ilişkin davada firari sanık sayısı bire düşmüştü.
 
 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da  karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e  "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve 15'er kez kasten  öldürme suçlarından olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası  verilmişti. Mahkeme heyeti, Çiçek'i ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez  ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör  örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere  sanığı 1119 yıl hapisle cezalandırmıştı.
 
 Sanıklar Murat Talan ve Serkan Ay, "resmi evrakta sahtecilik"ten 4'er  yıl, Abdullah Akbıyık aynı suçtan 6 yıl, Mehmet Oluk "silahlı terör örgütüne üye  olmak"tan 7,5 yıl, Ümit Kepir ve Ekrem Uğur "silahlı terör örgütüne yardım  etmek"ten 4 yıl 6'şar ay, Hamit Eroğlu ise "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer  Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezasına  çarptırılmıştı.
 
Mahkeme, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunan,  Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı  saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu kaydedilen, Kayseri'deki terör  saldırısının talimatını veren firari sanık İshak Özçaktu ile diğer firari  sanıklar Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik etmişti.
 
Sanıklar Karabulut ve Tekiner'in, "devletin birliğini ve ülke  bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürme",  "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma  veya değiştirme" suçlamalarıyla yargılanmalarına Kayseri 4. Ağır Ceza  Mahkemesinde devam ediliyor.
 
Saldırının talimatını veren terörist etkisiz hale getirilmişti
 
İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz  2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda  etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin "Terör Arananlar" listesinde  kırmızı kategoride yer aldığı belirlenmişti.
 
Söz konusu teröristlerden birinin örgütün sözde "Amed eyaleti" özel  güç sorumlusu "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu olduğu tespit  edilmişti.
 

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Kayseri PKK Ferhat Tekiner
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