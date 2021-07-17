Olay, Melikgazi İsmail Erez Bulvarındaki 15 katlı apartmanın 14üncü katında meydana geldi. Atletizm sporcusu Caner Selçuku odasında hareketsiz halde bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Selçukun öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Selçukun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kayseri'de 19 yaşındaki atlet ölü bulundu
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) | 17 Temmuz 2021 Cumartesi - 1:53 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 1:53