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Kayseri'de 15 yaşındaki 2 çocuk, ellerinde tüfekle yakalandı

DHA |  01 Ocak 2021 Cuma - 22:12 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 22:12

Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasında ellerindeki tüfeklerle dışarı çıkan 15 yaşındaki 2 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.


Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesindeki Seyyid Burhaneddin mezarlığında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta ellerinde tüfekle yürüyen 2 kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, mezarlıkta elinde tüfek bulunan Y.S. (15) ve B.Ç.yi (15) yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda polis ile 2 çocuk arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu Y.S. ve B.Ç., ellerindeki tüfeklerle yakalandı. Y.S. ve B.Ç., polis merkezine götürüldü.
 

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