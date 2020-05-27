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Kayseri'de 120 daireli site karantinaya alındı

İHA/AA |  27 Mayıs 2020 Çarşamba - 1:56 | Son Güncelleme : 27 05 2020 - 1:56

Kayseri'de 6 bloktan oluşan 120 daireli site, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan  ilçesinde bir sitede, 4 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14  gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
 
Ekipler, karar üzerine site çevresinde önlem aldı. 120 daire bulunan  sitenin sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
 
3 katlı apartman karantinaya alındı  
 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. 9 dairenin bulunduğu apartman, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Apartmanın girişine de polis şeridi çekildi.
 
Polis ekipleri de, apartman önünde güvenlik önlemi aldı.
 
 
 
    

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