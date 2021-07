Kays Said kimdir? Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said kaç yaşında, neden Tunus’ta darbe girişiminde bulundu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu açıkladı. Said, "Eline silah almayı veya kurşun atmayı düşünen herkesi, silahlı kuvvetlerin buna ateşle karşılık vereceğini söyleyerek uyarmak istiyorum" diye konuşurken, Meclis'te en büyük parti konumunda bulunan İslamcı Nahda Hareketi bu kararı "darbe" olarak nitelendirdi ve tepki gösterdi. Söz konusu darbe girişiminden sonra Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said hakkında yapılan araştırmalar arttı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, "Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek; mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu.

TUNUS CUMHURBAŞKANI KAYS SAİD KİMDİR?

Kays Said 22 Şubat 1958, Beni Hiyar’da doğdu. 2019 Tunus cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katıldı ve ikinci turda Tunus'un 6. cumhurbaşkanı seçildi. Said, Munsif Said ve Lalla Zakya'nın çocuğu olarak, mütevazı ve entelektüel bir aile ortamında büyüdü. Amcası Hişam Said, 1970'lerde Tunus'ta ilk siyam ikizlerini ayırma operasyonu ile dünya çapında tanınmış bir pediyatrik cerrahtır. Kays Said, evli ve üç çocuğu bulunmaktadır. 1990-1995 yılları arasında Tunus Anayasa Birliği Genel Sekreterliği yapan, 1995'ten beri kuruluşun başkan yardımcısı olan Said Université de Tunis'te Profesördür. 2010-2011'de Tunus devrimine katılmıştır. Ayrıca Said, Sousse Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı, Arap Birliği ve Arap İnsan Hakları Enstitüsü'nde hukuk uzmanı olarak görev aldı ve 2014'te Tunus Anayasası'nı revize etmek üzere kurulan komitede uzman üyeydi.

KAYS SAİD NEDEN HÜKÜMETE EL KOYDU?

Tunus'ta son günlerde ekonomik sıkıntılar ve Covid-19 pandemisiyle mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle hükümetin istifası talebiyle protestolar düzenleniyordu. Covid-19 vaka sayıları ve can kayıplarının kontrol altına alınamaması ve sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesinin protestoların artmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.