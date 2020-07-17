Kayra Şenocak kimdir? Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının eski sunucu, oyuncu Kayra Şenocak’ın oynadığı dizi ve filmler…

Şans Kapıyı Çalınca programının yeniden izleyici ile buluşmasının duyurulmasıyla gözler, eski sunucu Kayra Şenocak’a çevrildi. Fenomen yarışma programı 'Şans Kapıyı Çalınca' yeniden ekranlara dönüyor. Yayınlandığı yıllarda izlenme rekorları kıran yarışma programı çok yakında ATV'de izleyicilerle buluşacak. Peki, programın eski sunucusu Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak’ın oynadığı dizi ve filmleri…

Bir döneme damga vuran eğlence programı 'Şans Kapıyı Çalınca' yeniden izleyici karşısına çıkacak. 'Şans Kapıyı Çalınca', oyuncu Ferit Aktuğ'un sunumuyla ATV ekranlarında olacak. Programın yeniden başlayacağının duyurulmasıyla eski sunucu oyuncu Kayra Şenocak hakkında araştırmalar da arttı. İşte Kayra Şenocak kimdir?

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Kayra Şenocak 25 Haziran 1968 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören Kayra Şenocak, çeşitli dizilerde rol aldı. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile tanınmıştır. 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" karakterleri ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile tanınır. Bu rollerinin dışında birçok projede daha görev almıştır.

Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında, bir dönem Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sunmuştur. Samanyolu TV'de "Kapıda Birimi Var" isimli yarışmayı sunmuştur.

Ayrıca son dönem Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde oynamıştır. Kayra Şenocak, Ayıp Ettik isimli tiyatro oyunuyla da sevenlerinin karşına çıkmıştır.

2014 senesinde "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adli oyunda yer almaktadır.

2015 senesiyle birlikte TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta adli televizyon ekranının ilk Osmanlı polisiye dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı.

2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olmuştur.

2019 yılında Ayşe Karadavut ile evlenmiştir.