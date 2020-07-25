Kaymaklı künefe tarifi! Künefe nasıl yapılır?

Künefe nasıl yapılır sorusu hemen hemen herkesin sevdiği bir tat olan künefe sevenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Künefe yapımı kolay gibi görünse de aslında oldukça teknik bir tatlı çeşitidir. Peyniri, kullanılan yağ ve diğer malzemeleri künefenin kalitesini belirleyen en önemli etkenlerden. Ayrıca iyi bir künefe yemek veya yapmak istiyorsanız orjinalinde bulunan özel künefe peynirinden yapmanız gerekiyor. Peki, Künefe nasıl yapılır? İşte Kaymaklı künefe tarifi...

Künefe Türk Mutfağı'nın en sevilen tatlılarından biri. Künefe sevenler öyle her yerde künefe yemezler. İyi bir künefeci bulmak oldukça zor. Malzemesi, lezzeti, pişme derecesi künefenin en önemli lezzet sırrı. Künefeyi seven pek çok kişi mutlaka en az 1 kez künefeyi evinde yapmayı denemiştir. Künefe yapımı kolay gibi görünse de aslında oldukça teknik bir tatlı çeşitidir. Peyniri, kullanılan yağ ve diğer malzemeleri künefenin kalitesini belirleyen en önemli etkenlerden. Ayrıca iyi bir künefe yemek veya yapmak istiyorsanız orjinalindeki gibi özel künefe peynirinden yapmanız gerekiyor. Peki, Künefe nasıl yapılır? İşte tüm püf noktalarıyla kaymaklı künefe tarifi...

KAYMAKLI KÜNEFE TARİFİ

Malzemeler

400 gr çiğ tel kadayıf

100 gr sadeyağ

150 gr ince çekilmiş Antep fıstığı

500 gr kaymak

Şerbeti için

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

2,5 su bardağı suyun içine 2 su bardağı toz şeker atıp aralarda karıştırarak kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra içine birkaç damla limon sıkıp karıştırın ve ocaktan alın. Şeker-su oranını kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

400 gr tel kadayıfı ince ince kesip derin bir karıştırma kabına alın. Kadayıfın üzerine 100 gr eritilmiş tereyağı döküp her yerine dağılacak şekilde güzelce karıştırın.

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağıyla bakır tabağın tabanını yağlayın. İsteğe bağlı olarak tereyağının içine biraz pekmez de ekleyebilirsiniz.

Hazırlamış olduğunuz kadayıfların yarısını tabağın her yerine eşit miktarda gelecek şekilde yayıp üstüne bastırarak sıkışmasını sağlayın.

Tavaya yaydığınız kadayıfın üzerine çok kalın kesilmemiş 250 gr künefe peynirini dizin. Kısık ateşte pişirin. Üzerine Antep fıstığı serpin ve kaymakla servis edin.