Kaymakamlık sınavı sonuçları 2020: Kaymakamlık sınavı ne zaman açıklanır? Kaymakamlık mülakat tarihleri 2020 ne zaman belli olacak?

Kaymakamlık sınavı 18 Ekim Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirildi. Kaymakam olmak isteyen adaylar 100 soruyu 150 dakikada yanıtladı. Sınavın sona ermesinin ardından gözler Kaymakamlık sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrdildi. Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Kaymakamlık mülakat tarihleri 2020 ve sınavı sonuçları hakkında merak edilenler…

Kaymakamlık 18 Ekim Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylara 100 soru için 150 dakika verildi. Kaymakam Adaylığı giriş sınavı sonuçları ÖSYM üzerinden duyurulacak. İşte Kaymakamlık sınavı sonuçları 2020 hakkındaki detaylar…

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kaymakamlık sınavı sonuçları için net bir tarih paylaşılmadı. Ancak sonuçların 30 gün içerisinde açıklanması düşünülüyor.

ÖSYM tarafından ise şu açıklama yapıldı:

"Sınav sonuçları, tüm adaylar için başarı sırasında (aynı puanı alan adaylar, T.C. Kimlik Numarasına göre), mülakata katılacak adayların fotoğrafları dâhil tüm başvuru bilgileri ile elektronik ortamda sınavdan sonraki en geç 30 gün içinde İçişleri Bakanlığı'na verilecektir."

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KAYMAKAMLIK MÜLAKAT TARİHLERİ 2020

İlk 400 aday ve 400. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.