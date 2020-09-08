Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı şartları nelerdir? (Kaymakamlık sınavı soruları ve konuları)

İçişleri Bakanlığı tarafından Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacağının açıklanmasının ardından Kaymakam adaylığı sınav ilanı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kaymakamlık sınavı başvuruları 2 Eylül’de başladı, 9 Eylül’e kadar devam edecek. Elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak alınacak başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirilecek. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Kaymakamlık sınav konuları belli mi?

Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı, 9 Eylül’e kadar devam edecek. Kaymakamlık sınavı başvuruları başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Kaymakamlık sınavı, 18 Ekim 2020'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak. İşte, 2020 Kaymakamlık sınavı hakkında ayrıntılar...

KAYMAKAMLIK GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Adaylar başvurularını, 2-9 Eylül tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 17 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.



Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

MÜLAKATA KİMLER HAK KAZANACAK?

Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400'üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

Kaymakamlık sınavı konu dağılımı adaylar tarafından yoğun olarak araştırılırken ÖSYM'nin konuya ilişkin kamuoyu ile paylaştığı bilgiler şu şekilde: Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

Türkçe (14),

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),

Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve

Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi:

Anayasa Hukuku (13),

İdare Hukuku (18),

Türkiye'nin İdari Yapısı (14),

Türkiye'de Mahalli İdareler (9),

Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

2018 YILI KAYMAKAMLIK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI