Kaymakamlık sınavı ne zaman? İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte kaymakamlık sınavı konuları

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alıyor. Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Kaymakamlık başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman? İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı başvuru şartları ve sınav konuları!

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. Kaymakam alımı sınav başvurusu ÖSYM'nin aday işlemleri siteminden yapılacak. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman? İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Kaymakamlık sınavı başvurusu hakkında merak edilenler ve sınav konuları...

İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na alınacak 100 kaymakam adayı için sınav yapılacak. Kaymakamlık sınavı başvuru şartları belli oldu.

Adayların, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitim i veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlardan da başvuru alınacak.

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan kaymakamlık sınavı ilanında adaylarda aranacak şartlar şu şekilde belirtildi:

• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

• 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlik le ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 02-09 Eylül 2020 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru günü 17 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KAYMAKAMLIK SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 02-10 Eylül 2020 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 225,00 TL sınav ücreti yatıracak. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 337,50 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklar. Adaylar, banka şubesinden/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmayacak. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırabilecek. Detaylar önümüzdeki günlerde ÖSYM’nin internet sitesinde Kaymakamlık sınav başvuru kılavuzunda bulunabilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN? KAÇ SORU SORULACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın kaymakamlık sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara ’da yapılacak. Sınavda 100 soru sorulacak. Sınavda soruları cevaplama süresi için adaylara 150 dakika (2,5 saat) verilecek.

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı ile kabul edileceklerdir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan ‘‘fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu’’ veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” geçici kimlik belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan (T.C. kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik

süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI KONULARI

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacak. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına alınacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100) 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklar. Yazılı sınavı kazanan adayların Bakanlıkça tespit edilecek mülakat tarihleri, mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler, mülakata ilişkin nihai başarı listesi ve mülakatta başarılı olan adaylardan istenilecek belgeler, İçişleri Bakanlığının resmî internet sitesinde (www.icisleri.gov.tr) duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.