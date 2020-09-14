Kaymakamlık sınavı geç başvuru tarihi açıklandı! İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı giriş sınavı 2020 geç başvuru tarihi ne zaman?

Kaymakamlık sınavı geç başvuru tarihi merakla bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için ilan edilen başvuru tarihlerinin sona ermesinin ardından, çeşitli nedenlerle başvurularını yapamayan adayların gözleri geç başvuru tarihinin açıklanacağı duyurudaydı. Kaymakamlık geç başvuru sayfasının açılacağı tarih belli oldu. Peki, Kaymakamlık için geç başvuru tarihleri ne zaman?

Kaymakamlık sınavı geç başvuru tarihi belli oldu. Öte yandan ÖSYM sınavlarında uygulanan HES kodu şartı bu sınavda da geçerli olacak, diyerek HES uyarısı yaptı. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada HES kodu ile ilgili, "Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını AİS’de profilim altında bulunan “HES KOD BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir." denildi. Peki, İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı geç başvuru tarihi ne zaman?

KAYMAKAMLIK SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM Kaymakamlık adayı sınavı için geç başvuru tarihini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, geç başvuru işlemlerinin 17 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşeceği, ilgili başvuruların ais.osym.gov.tr adresinden olacağı belirtildi.18 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak sınavın saati 10.15 olarak açıklandı. Adaylar Kaymakam Adaylığı giriş sınavı başvuru kılavuzu ile sınava ilişkin tüm gelişmeleri ÖSYM'nin resmi sayfasından takip edebilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak, adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya; Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.