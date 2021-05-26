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Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı! 110 kaymakam adayı alımı sınavı ne zaman, kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı! 110 kaymakam adayı alımı sınavı ne zaman, kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?