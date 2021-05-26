Kaymakamlık sınavı 2021 | ÖSYM kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Geç Başvuru Günü 10 Haziran 2021 tarihidir. İşte kaymakamlık sınavı 2021 detayları…

ÖSYM kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık sınavı başvuru ücreti ne kadar? 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın ilanı, İçişleri Bakanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmayacaktır. İşte Kaymakamlık sınavı 2021 ücret, ve başvuru detayları…

KAYMAKAMLIK SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 26 Mayıs-3 Haziran 2021 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 250,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (375,00 TL) yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir. Adaylar, banka şubesinden/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bireysel olarak internet aracılığıyla sınava başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

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