- Haberler »
- Eğitim Haberleri »
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! İşte Kaymakamlık sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı!
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurdu! İşte Kaymakamlık sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı!
04 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:05 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 10:05
Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu yanıt buldu. 2021 Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 10 Temmuz’da yapılmıştı. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2021-Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandı. 10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2021-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
2021-KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI